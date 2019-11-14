В Австралии пожарные спасли дом и оставили владельцу записку, что должны ему молоко

Они попросили прощения, что не спасли его сараи.

В Австралии, где бушуют сокрушительные лесные пожары, владелец спасенного от огня дома нашел записку от пожарных.

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"Мы были рады спасти ваш дом. Извините, что мы не смогли спасти ваши сараи. P. S. Мы должны вам немного молока", – говорилось в записке., передает ТСН со ссылкой на CNN.

Кейл Харди-Портер, который принимал участие в тушении пожара, рассказал, что они с коллегами наткнулись на дом и решили попытаться спасти его, несмотря на то, что "дым и пламя были такими, что невозможно представить".

Тем временем начали гореть два сарая и пожарные столкнулись с решением, что делать дальше. "Стало понятно, что нужно было больше спасти дом, а также наш грузовик", - сказал Харди-Портер.

Не зная, удастся ли спасти дом, пожарные открыла холодильник и взяли немного молока, поскольку в течение долгого времени они ничего не ели и не пили.

После тушения пожара спасатели покинули территорию, и Харди-Портер решил оставить записку, если появится владелец дома.

Владелец Пол Секфай появился и нашел записку, фото которой опубликовал в Интернете. Он рассказал, что пожарные также съели немного сыра и арахисового масла, но он не против. "Они не должны возвращать молоко. Я просто дам им пару бутылок пива", - сказал Секфай.

Мужчина сказал, что сейчас живет в мотеле, поскольку его дом необитаем. "Я потерял два сарая и все остальное, насосы, машины, инструменты и свой горный велосипед, например", – рассказал он.