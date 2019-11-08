Лесные пожары в Австралии: в заповеднике погибли больше половины коал

Уцелевшим животным оказывают помощь в лечебном учреждении.

В австралийском штате Новый Южный Уэльс с сентября бушуют пожары, которые начались из-за удара молнии. В заповеднике, расположенном на территории штата, из-за них погибли более половины коал.

Читайте такжеСотни коал могли погибнуть из-за пожара лесов АвстралииОб этом пишет Reuters.

В организации Koala Conservation Australia сообщили, что не удалось спасти около 350 коал из 500−600, которые постоянно обитали на территории заповедника.

Уцелевшим животным оказывают помощь в лечебном учреждении недалеко от заповедника: им перевязывают раны и кормят листьями эвкалипта и молочной смесью.

Сотрудники лечебного учреждения будут оценивать нанесенный коалам ущерб не менее 10 дней.

Оценки численности коал, обитающих в Австралии, очень разнятся — эксперты называют цифры от 50 тысяч до более 100 тысяч особей. Но зоозащитники опасаются, что при темпах снижения их популяции, которые наблюдались последние 20−30 лет, коалы могут исчезнуть в дикой природе уже к середине столетия.

Как ранее сообщал УНИАН, лесные пожары в Австралии настолько мощные, что меняют погоду.