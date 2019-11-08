Лесные пожары в Австралии настолько мощные, что меняют погоду

Из-за пожара в небе появились тучи с молниями, из которых не может пойти дождь.

Ряд "беспрецедентных" лесных пожаров, охвативших юго-восточный штат Австралии Новый Южный Уэльс. Более тысячи пожарных борются с огнем. В регионе объявлен 17-й уровень чрезвычайного положения. При этом ветер способствует распространению пожара.

Как пишет CNN, на фото в социальных сетях видно, что австралийское небо стало зловеще оранжевым. А густой дым охватил дороги и города по всему штату. По состоянию на сегодня известно о 96 различных пожарах. 57 из них вышли из-под контроля, о чем сообщает Пожарная служба Нового Южного Уэльса (NSW RFS)

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«Если вы вблизи этих пожаров, ваша жизнь в опасности. Вам нужно принять меры, чтобы защитить себя», - сообщила служба NSW RFS на своей странице в Twitter.

Некоторым жителям местности вблизи города Кемпси сообщили, что для их эвакуации уже слишком поздно. Поэтому им нужно немедленно найти место, где можно спрятаться. Пожарные говорят, что ряд пожаров «становятся более интенсивными и опасными». Некоторые из них даже создают собственные погодные условия. В небе образуются «огненные облака», в которых формируются молнии, но без дождя.

«Эти огненные облака особенно опасны. Не оставайтесь на открытом пространстве», - предостерегли в NSW RFS.