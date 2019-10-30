В Тернопольской области юноша угнал «скорую», чтобы поехать домой в соседнюю область

Автомобиль нашли в одном из сел Ивано-Франковской области.

В Тернопольской области 22-летний юноша угнал автомобиль скорой медицинской помощи, чтобы поехать на ней домой в соседнюю область.

Как рассказал УНИАН начальник Чертковского отдела полиции Анатолий Мельник, сообщение о краже автомобиля, принадлежащего одной из сельских медицинских амбулаторий района, поступило вчера, 29 октября, от водителя.

Отмечается, что злоумышленник воспользовался тем, что машина была незакрытой, а ключи оставлены в замке зажигания.

Похищенный автомобиль правоохранители разыскали в одном из сел Ивано-Франковской области. Причастным к незаконному завладению транспортным средством оказался 22-летний житель этой области. По словам подозреваемого, он угнал машину, чтобы доехать домой.

Автомобиль скорой помощи полицейские изъяли, а относительно его похитителя начали уголовное производство. Действия подозреваемого следователи квалифицируют по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК.