Работа мечты: миллионер из Австралии открыл вакансию напарника для путешествий (видео)

Миллионер-путешественник из Сиднея открыл вакансию помощника, которому будет платить оклад от 52 тысяч долларов. Главное требование к кандидату - быть веселым.

Читайте такжеРабота мечты: в Калифорнии паре предлагают вакансию смотрителей маяка (видео)

Об этом сообщает Daily Mail. 26-летний Мэтью Лепре владеет четырьмя онлайн-магазинам и ведет семинары в разных странах о том, как разбогатеть. В месяц австралиец зарабатывает 120 тысяч долларов. По словам Лепре, путешествия во время работы позволили ему жить идеальной жизнью, и он хочет дать кому-нибудь такую же возможность.

Недавно Лепре открыл вакансию личного помощника. Он будет помогать австралийцу в ведении бизнеса и путешествовать вместе с миллионером.

Соискатель должен разбираться в компьютерах и в ведении соцсетей. Также ему необходимо быть организованным, амбициозным и, веселым.

Лепре предлагает оклад от 52 тысяч долларов в год плюс покрывает все расходы на медстраховку, путевые расходы и проживание.

Как сообщал УНИАН, ранее известный проект о туризме открыл вакансию путешественника с зарплатой в 2,5 тысячи евро в месяц.