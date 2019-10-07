Итальянец прятал целую конопляную ферму дома под ванной (видео)

Мужчина выращивал наркотические растения на площади 500 квадратных метров.

В Италии мужчина умудрился обустроить плантацию конопли под ванной комнатой в собственном доме.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Конопляную ферму правоохранители обнаружили дома у мужчины на итальянском острове Сардиния.

Дверь в подземную плантацию были в душевой кабине, задекорированы той же плиткой, что и стена. Наркотические растения на площади 500 квадратных метров выращивал 30-летний мужчина. Всего в теплице были полтысячи растений конопли.

Помещение было оснащено тепловыми насосами и галогенными лампами, электричество к которым мужчина, кстати, крал.

Во время обысков, кроме растений конопли, правоохранители еще обнаружили в его доме пистолет и патроны. Мужчину арестовали.

Как сообщал УНИАН, наркоторговцы в Испании пришли на помощь утопающим полицейским после того, как их лодки столкнулись в море. После того, как полицейские были спасены, они арестовали наркоторговцев.