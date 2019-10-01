В Киеве вор сорвал сообщениями о минировании более ста заседаний суда, в котором должно было рассматриваться его дело
Столичные правоохранители установили личность и задержали злоумышленника, который неоднократно сообщал о минировании помещения Оболонского районного суда города Киева с целью срыва судебных заседаний.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева.
"На протяжении текущего года в правоохранительные органы поступило семь ложных сообщений о минировании Оболонского районного суда города Киева, из-за чего было сорвано более 100 судебных заседаний", - говорится в сообщении.
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Согласно данным судебной фоноскопической экспертизы, злоумышленник сделал не менее 4 ложных сообщений о минировании Оболонского районного суда.
"Им оказался неоднократно судимый квартирный вор, в отношении которого Оболонским районным судом города Киева проводится рассмотрение обвинительного акта, и таким образом он пытался оттянуть назначение наказания. В настоящее время шутнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины", - отметили в суде.
Злоумышленник находится под стражей. Досудебное расследование продолжается.