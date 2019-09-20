цей матеріал доступний українською

Меланья Трамп оконфузилась, не справившись с огромными ножницами (видео)

22:05, 20 сентября 2019
Курьёзы
150 0
Меланья Трамп / REUTERS

Первая леди США Меланья Трамп не смогла разрезать ленточку на открытии монумента Вашингтону после реконструкции, передает Reuters.

Читайте такжеТрамп поздравил Польшу с 80-летней годовщиной начала Второй мировой войны (видео)

На опубликованном видео видно, как Меланья не может справиться с огромными ножницами и смущенно передает неразрезанный кусок ленты.

Все вокруг заметили конфуз дамы, но старались не подавать вида. Сама Меланья поспешила улыбнуться, чтобы сгладить обстановку, но лицо ее было далеко не радостным.  

Отреставрированный Монумент Джорджа Вашингтона — это огромный обелиск, расположенный в самом центре американской столицы, он был открыт после трех лет ремонта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Мелания Трамп