Меланья Трамп оконфузилась, не справившись с огромными ножницами (видео)
Первая леди США Меланья Трамп не смогла разрезать ленточку на открытии монумента Вашингтону после реконструкции, передает Reuters.
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На опубликованном видео видно, как Меланья не может справиться с огромными ножницами и смущенно передает неразрезанный кусок ленты.
Все вокруг заметили конфуз дамы, но старались не подавать вида. Сама Меланья поспешила улыбнуться, чтобы сгладить обстановку, но лицо ее было далеко не радостным.
Отреставрированный Монумент Джорджа Вашингтона — это огромный обелиск, расположенный в самом центре американской столицы, он был открыт после трех лет ремонта.
First lady Melania Trump had trouble with a pair of oversized scissors to cut the ribbon as she officially reopened the Washington Monument after three years of extensive renovations pic.twitter.com/JmrYxMwF7u— Reuters Top News (@Reuters) September 20, 2019