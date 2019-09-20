Меланья Трамп оконфузилась, не справившись с огромными ножницами (видео)

Мелания Трамп не смогла перерезать ленточку на торжественной церемонии.

Первая леди США Меланья Трамп не смогла разрезать ленточку на открытии монумента Вашингтону после реконструкции, передает Reuters.

Читайте такжеТрамп поздравил Польшу с 80-летней годовщиной начала Второй мировой войны (видео)

На опубликованном видео видно, как Меланья не может справиться с огромными ножницами и смущенно передает неразрезанный кусок ленты.

Все вокруг заметили конфуз дамы, но старались не подавать вида. Сама Меланья поспешила улыбнуться, чтобы сгладить обстановку, но лицо ее было далеко не радостным.

Отреставрированный Монумент Джорджа Вашингтона — это огромный обелиск, расположенный в самом центре американской столицы, он был открыт после трех лет ремонта.