«Оно» настоящее: в реальности клоун-убийца отобрал жизни 33 человек

Стивен Кинг написал свой бестселлер через шесть лет после разоблачения серийного убийцы, которого в конце концов приговорили к смертной казни.

За долго до того, как писатель Стивен Кинг опубликовал свою книгу «Оно», настоящий убийца в костюме клоуна бродил по улицам. На первый взгляд Джон Уэйн Гейси был вежливым и доброжелательным человеком. Он участвовал в благотворительных акциях, на которых он выступал как цирковой клоун по прозвищу Пого.

Поэтому было большим шоком для общества, когда преступления Гейси всплыли на поверхность. Двуликий мужчина убил 33 мальчиков и мужчин в 1972-1978 годах. Не исключено, что его преступления повлияли на Стивена Кинга, когда он писал свой бестселлер.

Поскольку на экраны кинотеатров вышел фильм-продолжение «Оно-2», Daily Star решил напомнить историю настоящего американского серийного убийцы в костюме клоуна. Джон Уэйн Гейси родился в 1942 году. Он вырос в семейном доме в Чикаго. Его отец был алкоголиком и склонным к насилию. Еще одним тревожным моментом в детстве будущего серийного убийцы стал его слишком ранний сексуальный опыт. В 1949 году его обвинили в растлении девочки. Кроме того, его домогался друг семьи.

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Когда Гейси повзрослел, кошмары его жизни продолжились. Он сменил несколько мест работы. В частности, он работал в морге, где он присматривал за комнатой бальзамирования и наблюдал за работой гробовщиков. Через три месяца он уволился из морга после того, как залез в гроб умершего подростка.

Меняя профессии, Гейси постоянно подрабатывал клоуном. Из-за участия в социальной работе он узнал о клубе «Веселый Джокер», члены которого выступали для детей в больницах. Гейси научился накладывать цирковой грим и придумал себе двух персонажей: клоунов Пого и Патчеса. В конце 1975 года он часто выступал перед больными детьми и принимал участие в благотворительных мероприятиях. Но во время, свободное от полировки своей репутации, он совершал жестокие убийства за закрытыми дверями.

Серийный убийца заманивал своих жертв, предлагая 50 долларов за помощь в «научном исследовании». Когда молодые люди соглашались на предложение, он спаивал их в своем доме. После этого он заставлял своих жертв надеть наручники, а затем жестоко насиловал их. В конце концов, Гейси устраивал то, что он называл «трюком с веревкой». Фактически он душил своих жертв до смерти. Убийства продолжались шесть лет, однако его все же привлекли к ответственности.

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Мать одного из погибших ребят привела полицию к двери клоуна-убийцы. Женщина вспомнила, что старший мужчина предлагал ее сыну деньги за какую-то работу. Поэтому она заподозрила, что он может быть причастен к исчезновению парня. В 1978 году Гейси рассказал детали своих преступлений полиции. Через два года клоуна-убийцу обвинили в 33 убийствах. После длительного суда его признали виновным во всех преступлениях, а также в сексуальных нападениях.

Гейси приговорили к смертной казни. Он провел 14 лет в камере смертников, а потом его казнили через смертельную инъекцию. Читатели быстро провели параллель между Гейси и Пеннивайзом из книги Стивена Кинга. Но хоть много кто заметил сходство, писатель никогда не подтверждал, что черпал вдохновение из реальной истории.