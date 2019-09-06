Оно 2: каким получился сиквел нашумевшей киноадаптации Кинга

УНИАН разбирался, чем «Оно 2» может привлечь и напугать украинского зрителя.

Несколько лет назад почти никто не верил в успех новой экранизации культового романа «Оно» Стивена Кинга. На адаптацию классики выделили смешной бюджет в 35 миллионов долларов, а режиссером стал молодой и почти неизвестный зрителю кинематографист Андерс Мускетти. Тем более поразительным стал внезапный взлет картины. «Оно» стало самым кассовым хоррором в истории американского кино и заслужило хвалебные отзывы критиков.

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Созданная Кингом история о злобном клоуне Пеннивайзе, который пожирает детей в провинциальном американском городке, всегда была непростым материалом для экранизации. Действие оригинального романа разрывается между прошлым, где школьники из «клуба неудачников» впервые сталкиваются со злом, и настоящим, где уже взрослые герои спустя 27 лет вынуждены вернуться к борьбе с ним.

Новая адаптация романа изначально задумывалась как дилогия, а громкий успех первой части лишь поторопил кинобоссов с производством сиквела. Дата выхода Оно 2 была намечена на осень 2019 года.

5 сентября премьера «Оно часть 2» (IT chapter two) состоялась в Украине. УНИАН разбирался, чем фильм может привлечь и напугать зрителя.

Оно 2 Трейлер

Кассовый успех «Оно» позволил студии взяться за производство сиквела с должным масштабом. Роли повзрослевших героев первой части достались состоявшимся актерам – на первый план тут выходят именитые Джеймс Макэвой и Джессика Честейн, а также новозеландский актер Джей Райан. В актерскую команду прекрасно вписался и американский комик Билл Хейдер.

Достаточно сказать, что все они отлично смотрятся на своих местах, хоть наблюдать за ними не так любопытно, как за талантливыми детьми из актерского состава первой части.

Особняком стоит Билл Скарсгорд, который вернулся к роли антагониста. Его клоун Пеннивайз полон злобной харизмы - он все так же ловко убеждает зрителя в том, что способен буквально есть людей. В то же время, клоун остается клоуном: он шутит шутки, кривляется и глумится над своими жертвами, внося в типичное для хоррора «мясо» щепотку юмора.

Как и в первой части, юмор составляет небольшую, но очень важную часть «Оно 2». Режиссер достаточно точно знает, когда обстановку в зрительном зале нужно разрядить. Юмор едва заметно пронизывает даже хоррор-составляющую фильма. В свои лучшие моменты сиквел «Оно» напоминает уморительные хорроры из восьмидесятых. Экшн-сцены вызывают ассоциации с «Кошмаром на улице вязов», «Восставшими из Ада» и «Зловещими мертвецами». Для фанатов Стивена Кинга в ленту также добавили массу отсылок к прочим его работам и экранизациям.

Однако выдерживать тон и темп повествования Андерсу Мускетти теперь удается далеко не всегда. Если первая часть «Оно» была сосредоточена на «детском» периоде истории и была цельным произведением, то вторая, «взрослая», страдает от флешбеков и самоповторов. Временами фильм больше походит на нарезку из эпизодов качественного сериала – возможно, сериальный формат подошел бы для этой истории гораздо лучше.

Перегруженное повествование приходится компенсировать «надуванием» хронометража. Фильм длится почти три часа - гораздо больше, чем может ожидать зритель, пришедший в кинотеатр на «ужастик». Мало кто смог бы удерживать публику в напряжении на протяжении трех часов, и ближе к финалу лента начинает заметно буксовать.

Возможно именно по этой причине финальная битва героев со злом кажется неожиданно простой и затянутой. Тем не менее, она подводит историю к правильному финалу, который пока не предполагает превращения «Оно» в конвеерную кинофраншизу.

«Оно 2» все же смотрится как достойный хоррор и правильное завершение дилогии, а его недостатки позволяют лучше понять, почему два года назад «выстрелила» первая часть.

Дмитрий Захаров