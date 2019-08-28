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Остров для кроликов: 16-летний американец потратил 100 тысяч долларов на место релакса для своих любимцев (видео)

13:53, 28 августа 2019
Курьёзы
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Как говорится в сюжете ТСН, площадь кроличьего острова - 12 стандартных футбольных полей. Стоимость покупки вместе с каноэ, на котором юный Калеб Смит добирается до острова, 100 тысяч долларов. Их парень заработал сам.

Кроликов он предоставляет для фотосессий на вечеринках или просто погладить в качестве релаксотерапии. Поиграть с пушистыми зверьками люди приезжают и на сам остров.

Кстати, а знали ли вы, что на Багамах есть целый остров свиней?

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Теги: #кролики