Остров для кроликов: 16-летний американец потратил 100 тысяч долларов на место релакса для своих любимцев (видео)
13:53, 28 августа 2019Курьёзы
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Площадь кроличьего острова - 12 стандартных футбольных полей.
16-летний американец выгуливает кроликов на приобретенном для них острове
16-летний американец выгуливает кроликов на приобретенном для них острове.
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Как говорится в сюжете ТСН, площадь кроличьего острова - 12 стандартных футбольных полей. Стоимость покупки вместе с каноэ, на котором юный Калеб Смит добирается до острова, 100 тысяч долларов. Их парень заработал сам.
Кроликов он предоставляет для фотосессий на вечеринках или просто погладить в качестве релаксотерапии. Поиграть с пушистыми зверьками люди приезжают и на сам остров.
Кстати, а знали ли вы, что на Багамах есть целый остров свиней?
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