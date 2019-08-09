Премьер Британии поздравил главного мышелова страны с Днем кота

Кот Ларри занимает официальную должность главного мышелова в резиденции правительства Великобритании.

Борис Джонсон поздравил самого известного кота Великобритании Ларри с Международным днем котов.

Об этом премьер-министр Великобритании написал на странице в Twitter.

"Поздравляю нашего главного мышелова Ларри с Международным днем кота!", - говорится в сообщении.

A very happy #InternationalCatDay to our Chief Mouser, Larry. pic.twitter.com/9tkVdsBdEr — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 8, 2019

Напомним, Кот Ларри - самый известный кот Великобритании - занимает официальную должность главного мышелова в резиденции правительства Великобритании.

Всемирный день кошек (World Cat Day) отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда защиты животных "Animal Welfare", не только с целью чествования пушистых домоседов, но привлечение внимания к проблеме бездомных котов и кошек.