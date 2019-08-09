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Премьер Британии поздравил главного мышелова страны с Днем кота

00:43, 09 августа 2019
Курьёзы
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Кот Ларри / REUTERS

Об этом премьер-министр Великобритании написал на странице в Twitter.

"Поздравляю нашего главного мышелова Ларри с Международным днем кота!", - говорится в сообщении.

Напомним, Кот Ларри - самый известный кот Великобритании - занимает официальную должность главного мышелова в резиденции правительства Великобритании.

Всемирный день кошек (World Cat Day) отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда защиты животных "Animal Welfare", не только с целью чествования пушистых домоседов, но привлечение внимания к проблеме бездомных котов и кошек.

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Теги: #Великобритания#Борис Джонсон#кот Ларри#международный день котов#британский кот Ларри