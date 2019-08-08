День кошек: история праздника и польза от самых нежных животных

Ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек. В День кошки люди чествуют заслуги этих животных, показывают им своё почитание и любовь.

Всемирный день кошек (World Cat Day) отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare», не только с целью чествования пушистых домоседов, но привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. И сегодня праздник объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру.

Читайте такжеСердитый кот-"демон" стал новой звездой сети (фото, видео)

День кошек 2019: польза котов

Не секрет, что кошки испокон веков были и остаются самыми распространёнными домашними животными во всем мире: около 80% всех жителей Земли держат домашнее животное, и более половины из них отдали свое предпочтение именно кошкам, на втором месте идут собаки.

Помимо «эстетического удовольствия» (ведь что может быть приятнее мурчащего теплого друга, который ластится у тебя на коленях) кошки выполняют и ряд полезных для человека функций. Они отлично истребляют грызунов, лечат некоторые заболевания и даже продлевают жизнь своему хозяину. Так, американскими врачами было установлено, что владельцы кошек на 40% реже страдают от болезней сердца, также у них реже случаются инфаркты и инсульты. А английские врачи разработали даже целую «кототерапию», с помощью которой предлагают лечить ряд болезней, в частности – воспаления суставов и гинекологические заболевания.

Стоит отметить, что есть даже наука о кошках – фелинология (от латинск. felinus – кошка и греческ. logos – наука), подчеркивающая, что кошки – весьма умны и полезны.

Некоторые сторонники фелинотерапии считают, что кошки разных пород и цветов лечат различные заболевания. Например, если у человека есть проблемы с печенью, почками, болеет гастритом или колитом, то лучше завести короткошерстную кошку.

Всемирный день кошек: интересные факты

Неудивительно, что в некоторых странах эти животные находятся на особом государственном положении, например, в Австрии каждой кошке, которая охраняла склады с продовольствием, выплачивается пожизненная пенсия в виде мяса и молока, а в Китае кошек охраняют на законодательном уровне.

Кстати, в Японии даже есть Храм кошек, построенный в честь 7 котов, которые в 17 веке служили японским воинам верой и правдой, а в Германии – Кошачий музей, где собрано множество экспонатов, связанных с кошками и отобранных по всему миру.

Читайте такжеВ Одессе кот ходит на угощение сразу в 7 магазинов (видео)

Почти 2/3 суток кошки расходуют на сон. Большинство кошек является правшами, а большинство котов - левшами.

В мире живут более 500 млн домашних кошек. Больше всего кошек отмечается в Австралии, поскольку там на 10 человек приходится девять кошек.

Стоит отметить, что во многих странах существуют специальные парки для выгуливания котов, а также различные кошачьи магазины, кафе (такие есть и в Украине - ред.) и гостиницы, где питомца можно поселить на некоторое время.

К примеру, в Одессе открыли памятник «поющим котам».

А ранее группа ученых Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова пришла к выводу, что пациенты с психическими расстройствами чаще болеют токсоплазмозом, который переносят коты.

Как сообщал УНИАН, 22 июля 2018 года Верховная Рада Украины приняла закон о наказаниях за жестокое обращение с животными.

Предлагаем и вам зарядиться порцией позитива и мимимишности, просмотрев подборку котофотографий УНИАН: