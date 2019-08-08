День кошек: истории самых известных котов

В международный день кошек рассказываем вам о самых известных в мире котах.

Международный день кошек отмечается по инициативе Международного фонда благополучия животных с 2002 года

Котики - самые ласковые и нежные домашние животные. Их грация, изящество, плавность захватывают, смешные выходки умиляют и радуют. В мире миллионы кошек. Некоторые достаются хозяевам бесплатно, другие - за символическую плату, а некоторые - стоят больших денег.

В международный день кошек рассказываем вам о самых известных в мире котах:

Ларри из Даунинг-стрит

Кот Ларри - самый известный кот Великобритании - занимает официальный пост главного мышелова в резиденции правительства Британии. Этой должности уже несколько сот лет. Знаменитый кот «пережил» как минимум двоих премьер-министров королевства: Дэвида Кэмерона и Терезу Мэй. Теперь на очереди новый премьер - Борис Джонсон.

Именно благодаря Дэвиду Кэмерону резиденция Даунинг-стрит 10 стала домом для Ларри в 2011 году. Коту тогда было четыре года, и он жил в приюте для собак и кошек в лондонском районе Баттерси, откуда его и привез премьер. До приюта, будучи бродячим котом, Ларри прекрасно выучился ловле мышей.

В 2016 году в интервью Sunday Times экс-премьер Тереза Мэй сказала, что ей очень приятно видеть Ларри, но дала понять, что ей больше нравятся собаки, потому что они у нее были в детстве.

Она отметила, что в резиденции номер 10 есть места, где Ларри чувствует себя хозяином, например, некоторые кресла он считает своими и регулярно в них располагается. Но рабочее место Мэй кота не привлекло.

Стоит отметить, что Ларри не из тех, кто терпит соперников. Во времена администрации Дэвида Кэмерона у него были даже стычки с кошкой министра финансов Джорджа Осборна по имени Фрея.

Ранее УНИАН писал, что после назначения премьер-министром Великобритании Борис Джонсон первым делом спросил членов своей администрации, не стоит ли ему завести собаку. Если у нового главы британского правительства действительно такие намерения, то у кота Ларри могут быть проблемы.

Кузя и Мурис

В Риге меняется мэр - мэрию покинул Нил Ушаков, отстраненный от должности в апреле на фоне обвинений в коррупции, а теперь один из вероятных преемников Ушакова заявил, что выселит из здания заведенных предшественником приютских котов Кузю и Муриса.

Кузя и Мурис часто появлялись в мэрских соцсетях и понравились рижанам, а после отставки Ушакова остались в городской Думе. 17 июня Мурис в своеобразной позе попал в кадр интервью ненадолго сменившего Ушакова мэра Дайниса Турлайса. 20 июня Турлайс утратил должность мэра по итогам голосования о доверии.

Исполняющий обязанности мэра Олег Буров, которого называют наиболее вероятным преемником Турлайса, 31 июля заявил, что в случае своей победы выгонит котов из Думы.

Кот Хэнк

Участие животных в политических выборах - давняя традиция. Только в XX веке в разных странах в выборах участвовали коза, носорог, шимпанзе, такса, рак, множество котов и собак и другие звери.

Среди них - кот Хэнк, баллотировавшийся в сенат США от штата Вирджиния. В его официальной биографии, выдержанной в традиционном жанре истории невероятного успеха, говорилось, что Хэнка подобрали на улице и изначально хотели усыпить, но вовремя взяли в семью. С тех пор кот с отличием закончил школу (но не университет) и основал несколько успешных компаний.

Предвыборная кампания Хэнка была не слишком насыщенной - судя по ее сайту, в нескольких городках за кота собирались люди, но сам он к ним не приезжал.

Большую часть дня голосования Хэнк проспал и по некоторым оценкам пришел в своем штате третьим, уступив двум бывшим губернаторам штата.

В 2014 году Хэнк скончался, о чем объявили на его странице в "Фейсбуке".

Джеймс, кот Ассанжа

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж семь лет прожил в посольстве Эквадора в Лондоне. Последние два года он жил с котом Джеймсом, который за это время стал настоящей знаменитостью.

11 апреля, когда основатель сайта WikiLeaks был арестован в Лондоне по запросу американских властей, многие озаботились судьбой его питомца. В посольстве Эквадора говорили, что кот давно его покинул, но куда он делся, уточнить не смогли.

Через несколько недель после ареста Ассанжа видео с участием Джеймса появилось в аккаунте WikiLeaks. Правда, из него так и не стало ясно, куда кота отправили из эквадорского посольства. Зато сам Джеймс выглядел довольным и сытым.

We can confirm that Assange's cat is safe. Assange asked his lawyers to rescue him from embassy threats in mid-October. They will be reunited in freedom. #FreeAssange#NoExtraditionpic.twitter.com/zSo8RfXXc9 — WikiLeaks (@wikileaks) April 13, 2019

Появление кота сопроводили следующим комментарием: "Мы можем подтвердить, что кот Ассанжа в безопасности. Ассанж в середине октября попросил своих адвокатов спасти кота от угроз посольства. Они воссоединятся на свободе. #Свободуассанжу #Нетэкстрадиции".

Grumpy Cat - сердитый кот

Наверное самый известный кот в интернете - Grumpy Cat (сердитый кот), стал знаменитостью благодаря своей необычной внешности. По словам хозяйки - у кота такой внешний вид из-за врожденной карликовости и неправильного прикуса. Кстати, мало кто знает, но на самом деле настоящее имя кота - Tardar Sauce (соус Тардар).

В 2013 году Grumpy Сat получила награду "Мем года" на ежегодной интернет-премии Webby Awards. Хозяйка кошки даже бросила работу в кафе и наняла для своей любимицы персонального менеджера.

Как сообщал УНИАН, 14 мая 2019 года от инфекции мочевыводящих путей кот Grumpy Cat умер.

Апельмон

Главный "синоптик" Украины - кот Апельмон - звезда интернета, воспитанник и любимец синоптика Натальи Диденко. Этот кот безошибочно чувствует малейшие колебания ветра и температуры. Кот, без которого просто невозможно представить прогноз погоды.