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День кошек: истории самых известных котов

14:15, 08 августа 2019
Праздники
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8 августа отмечают Международный день кошек / фото УНИАН

Котики - самые ласковые и нежные домашние животные. Их грация, изящество, плавность захватывают, смешные выходки умиляют и радуют. В мире миллионы кошек. Некоторые достаются хозяевам бесплатно, другие - за символическую плату, а некоторые - стоят больших денег.

В международный день кошек рассказываем вам о самых известных в мире котах: 

Кот Ларри / фото REUTERS

Ларри из Даунинг-стрит

Кот Ларри - самый известный кот Великобритании - занимает официальный пост главного мышелова в резиденции правительства Британии. Этой должности уже несколько сот лет. Знаменитый кот «пережил» как минимум двоих премьер-министров королевства: Дэвида Кэмерона и Терезу Мэй. Теперь на очереди новый премьер - Борис Джонсон.

Именно благодаря Дэвиду Кэмерону резиденция Даунинг-стрит 10 стала домом для Ларри в 2011 году. Коту тогда было четыре года, и он жил в приюте для собак и кошек в лондонском районе Баттерси, откуда его и привез премьер. До приюта, будучи бродячим котом, Ларри прекрасно выучился ловле мышей.

В 2016 году в интервью Sunday Times экс-премьер Тереза Мэй сказала, что ей очень приятно видеть Ларри, но дала понять, что ей больше нравятся собаки, потому что они у нее были в детстве.

Она отметила, что в резиденции номер 10 есть места, где Ларри чувствует себя хозяином, например, некоторые кресла он считает своими и регулярно в них располагается. Но рабочее место Мэй кота не привлекло.

Стоит отметить, что Ларри не из тех, кто терпит соперников. Во времена администрации Дэвида Кэмерона у него были даже стычки с кошкой министра финансов Джорджа Осборна по имени Фрея.

Ранее УНИАН писал, что после назначения премьер-министром Великобритании Борис Джонсон первым делом спросил членов своей администрации, не стоит ли ему завести собаку. Если у нового главы британского правительства действительно такие намерения, то у кота Ларри могут быть проблемы.

Кузя и Мурис

В Риге меняется мэр - мэрию покинул Нил Ушаков, отстраненный от должности в апреле на фоне обвинений в коррупции, а теперь один из вероятных преемников Ушакова заявил, что выселит из здания заведенных предшественником приютских котов Кузю и Муриса.

Кузя и Мурис часто появлялись в мэрских соцсетях и понравились рижанам, а после отставки Ушакова остались в городской Думе. 17 июня Мурис в своеобразной позе попал в кадр интервью ненадолго сменившего Ушакова мэра Дайниса Турлайса. 20 июня Турлайс утратил должность мэра по итогам голосования о доверии.

Исполняющий обязанности мэра Олег Буров, которого называют наиболее вероятным преемником Турлайса, 31 июля заявил, что в случае своей победы выгонит котов из Думы.

Кузя и Мурис в Рижской думе / фото Нора Кревнева/Facebook

Кот Хэнк

Участие животных в политических выборах - давняя традиция. Только в XX веке в разных странах в выборах участвовали коза, носорог, шимпанзе, такса, рак, множество котов и собак и другие звери.

Среди них - кот Хэнк, баллотировавшийся в сенат США от штата Вирджиния. В его официальной биографии, выдержанной в традиционном жанре истории невероятного успеха, говорилось, что Хэнка подобрали на улице и изначально хотели усыпить, но вовремя взяли в семью. С тех пор кот с отличием закончил школу (но не университет) и основал несколько успешных компаний.

Предвыборная кампания Хэнка была не слишком насыщенной - судя по ее сайту, в нескольких городках за кота собирались люди, но сам он к ним не приезжал.

Большую часть дня голосования Хэнк проспал и по некоторым оценкам пришел в своем штате третьим, уступив двум бывшим губернаторам штата.

В 2014 году Хэнк скончался, о чем объявили на его странице в "Фейсбуке".

Джеймс, кот Ассанжа

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж семь лет прожил в посольстве Эквадора в Лондоне. Последние два года он жил с котом Джеймсом, который за это время стал настоящей знаменитостью.

11 апреля, когда основатель сайта WikiLeaks был арестован в Лондоне по запросу американских властей, многие озаботились судьбой его питомца. В посольстве Эквадора говорили, что кот давно его покинул, но куда он делся, уточнить не смогли.

Через несколько недель после ареста Ассанжа видео с участием Джеймса появилось в аккаунте WikiLeaks. Правда, из него так и не стало ясно, куда кота отправили из эквадорского посольства. Зато сам Джеймс выглядел довольным и сытым.

Появление кота сопроводили следующим комментарием: "Мы можем подтвердить, что кот Ассанжа в безопасности. Ассанж в середине октября попросил своих адвокатов спасти кота от угроз посольства. Они воссоединятся на свободе. #Свободуассанжу #Нетэкстрадиции".

Grumpy Cat - сердитый кот

Наверное самый известный кот в интернете - Grumpy Cat (сердитый кот), стал знаменитостью благодаря своей необычной внешности. По словам хозяйки - у кота такой внешний вид из-за врожденной карликовости и неправильного прикуса. Кстати, мало кто знает, но на самом деле настоящее имя кота - Tardar Sauce (соус Тардар).

В 2013 году Grumpy Сat получила награду "Мем года" на ежегодной интернет-премии Webby Awards. Хозяйка кошки даже бросила работу в кафе и наняла для своей любимицы персонального менеджера.

Как сообщал УНИАН, 14 мая 2019 года от инфекции мочевыводящих путей кот Grumpy Cat умер. 

Some days are grumpier than others...

Допис, поширений Grumpy Cat (@realgrumpycat)

Кот Апельмон / фото facebook.com/tala.didenko

Апельмон

Главный "синоптик" Украины - кот Апельмон - звезда интернета, воспитанник и любимец синоптика Натальи Диденко. Этот кот безошибочно чувствует малейшие колебания ветра и температуры. Кот, без которого просто невозможно представить прогноз погоды.

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Теги: #коты#кот Ларри#международный день котов#британский кот Ларри