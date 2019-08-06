Мужчина позвал девушку замуж, надев обручальное кольцо на вымя коровы, и опозорился (фото)

Мужчину высмеяли в сети за такой ужасный способ позвать девушку замуж.

Британский фермер навел шороху в СМИ и сети, сделав своей возлюбленной весьма странное предложение руки и сердца. На этот случай обратила внимание одна из пользовательниц группы в Facebook "That’s It, I’m Ring Shaming".

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Так, мужчина позвал свою девушку замуж, используя коровье вымя — на один из сосков он натянул колечко с бриллиантом для своей избранницы, передает The Sun.

Но на фермера сразу же обрушилась волна критики в сети за безвкусицу, глупость и жестокое обращение с животными: "Это ужасно!", "Единственное, что ранит эту корову, - это ужасный вкус", "Как молочно!", "Мне противно!".

Ранее пользователь Reddit рассказал о провальной попытке сделать предложение девушке и "взорвал" сеть.