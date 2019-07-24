Женщина огрела своего бойфренда ноутбуком по голове, приревновав к пассажирке самолета (видео)

Бортпроводница попыталась успокоить пару, сказав, что рядом с ними сидели маленькие дети, но это их не остановило.

hot girl summer has been postponed until further notice pic.twitter.com/FpxR61NA7G — Julia Scorupco (@juliascorupco) July 22, 2019

В сети стало вирусным видео, на котором разъяренная женщина на борту самолета ударила ноутбуком по голове своего бойфренда за то, что тот якобы посмотрел на другую девушку.

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Как пишет Unilad, ссора началась еще до взлета. Но вскоре конфликт начал набирать обороты настолько, что на их крики обратили внимание другие пассажиры и даже стюардессы.

"Ты хочешь, бл**ь, смотреть на других баб? Заткнись к черту”, - слышны такие слова из уст разгневанной женщины.

Когда мужчина встал и решил пойти к выходу, женщина подлетела к нему и ударила его ноутбуком по голове. Все это попало на видео.

Ранее в аэропорту Турции женщина оконфузилася, попытавшись попасть в самолет на багажной ленте.