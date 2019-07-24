По следам штурма «Зоны 51»: тысячи людей собираются на охоту за Лох-несским чудовищем

Спасатели говорят, что не смогут справиться с инцидентами на воде, если на озере будут тысячи человек.

Развернувшаяся в Facebook кампания, призывающая как можно больше людей принять участие в поисках Лох-несского чудовища, обеспокоила британское Национальное королевское общество спасения на воде (RNLI).

Читайте такжеТысячи пользователей соцсети в костюмах пиратов и Губки Боба собрались штурмовать Бермудский треугольник

Уже около 18 тысяч пользователей Facebook заявили, что намерены отправиться на поиски чудовища, а еще 38 тысяч подумывают о том, чтобы присоединиться, передает BBC.

Идея была позаимствована от кампании "Взять штурмом Зону 51", которая призывает тысячи людей одновременно ворваться на эту базу ВВС США, расположенную на юге штата Невада и предположительно проводящую военные эксперименты, чтобы узнать, не скрывают ли американские власти правду об НЛО.

Но служба RNLI на озере Лох-Несс предупреждает, что поиски чудовища могут быть опасными, так как озеро очень глубокое.

Спасатели (все они - волонтеры) говорят, что не смогут справиться с инцидентами на воде, если на озере будут тысячи человек, так как у них нет таких ресурсов, как у американской армии.