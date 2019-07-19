"Штурм" Зоны 51: любители порно резко заинтересовались сексом с пришельцами

На данный момент на шуточное мероприятие якобы планирует пойти 1,7 миллиона пользователей Facebook, а 1,3 миллиона – интересуется.

Анонсированная в сети шуточная акция по вторжению на секретную военную базу ВВС США под названием «Зона 51» привела к росту поисковых запросов про порно с инопланетянами.

Об этом сообщает Mashable.

Читайте такжеPornhub подарил машину своему фанату с инвалидностью, ключи его маме передала порнозвезда (видео)

С 12 июля за четыре дня запрос «Зона 51» вырос с нуля до 160 тысяч, а 16 июля было зарегистрировано почти 59 тысяч запросов.

Такой же рост показали запросы про пришельцев, при этом женщины ищут такой контент на 33 процента больше мужчин. При этом уточняется, что данная тематика пользовалась стабильным спросом и до анонса акции, в среднем ежедневно регистрировались до 30 тысяч запросов.

Пользователи ресурса из Чехии продемонстрировали наибольший интерес к порно с пришельцами (плюс 67 процентов).

На данный момент на мероприятие якобы планирует пойти 1,7 миллиона пользователей Facebook, а 1,3 миллиона – интересуется.

Стоит отметить, что «Зона 51» - засекреченная база военных США. В массовой культуре она воспринимается как место, где проводятся испытания инопланетных кораблей и хранятся тела пришельцев. В связи с этим «Зона 51» привлекает много внимания как среди сторонников конспирологических теорий, так и среди любителей.

Существование «Зоны 51» власти США признали только в 2013 году, хотя до этого времени военная база часто упоминалась в различных фильмах и сериалах. Интерес людей к этому месту не угасает до сих пор. Чтобы раскрыть все тайны «Зоны 51».

По словам авторов пранка, если встреча будет массовой, они получат больше шансов, что хоть кто-то из толпы выживет и сможет раскрыть миру тайны секретной военной базы.

Как сообщал УНИАН, пользователи социальной сети Facebook стали массово присоединяться к шуточному мероприятию «Штурмуем «Зону 51». Они не смогут остановить нас всех», которое якобы должно пройти 20 сентября 2019 года.