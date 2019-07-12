В США отчаянный песик прогнал со двора голодного медведя (видео)
11:19, 12 июля 2019Курьёзы
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Произошло это в штате Нью-Джерси.
В США собака прогнала со двора дома взрослого медведя.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Произошло все в штате Нью-Джерси. Камера во дворе зафиксировала, как косолапый появился у дома и поднял с шум - опрокинул кормушки для птиц и начал есть корм.
Вдруг из соседнего двора на него выскочила собака. Благодаря усилиям собачки медведь испугался и ушел.
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