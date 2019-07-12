В США отчаянный песик прогнал со двора голодного медведя (видео)

Произошло это в штате Нью-Джерси.

В США собака прогнала со двора дома взрослого медведя.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеМедведь вломился в дом к американской семье и уснул в шкафу (фото)

Произошло все в штате Нью-Джерси. Камера во дворе зафиксировала, как косолапый появился у дома и поднял с шум - опрокинул кормушки для птиц и начал есть корм.

Вдруг из соседнего двора на него выскочила собака. Благодаря усилиям собачки медведь испугался и ушел.