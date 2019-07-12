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В США отчаянный песик прогнал со двора голодного медведя (видео)

11:19, 12 июля 2019
Курьёзы
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Произошло все в штате Нью-Джерси. Камера во дворе зафиксировала, как косолапый появился у дома и поднял с шум - опрокинул кормушки для птиц и начал есть корм.

Вдруг из соседнего двора на него выскочила собака. Благодаря усилиям собачки медведь испугался и ушел.

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Теги: #США#медведь