В Тель-Авиве перед гей-прайдом вместо флагов ЛГБТ повесили флаги Литвы – соцсети (фото)

Гей-парад в Тель-Авиве должен состояться 14 июня.

В израильском Тель-Авиве перед проведением гей-прайда вместо флагов ЛГБТ развесили флаги Литвы.

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Тред об инциденте появился на популярном развлекательном ресурсе Reddit. О нем также сообщили в Facebook израильского издания Ynet.

Отметим, с 9 по 15 июня в Тель-Авиве будет проходить Tel Aviv Pride Week – крупнейший ЛГБТ-ивент в регионе. Проведение гей-парада намечено на 14 июня.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что раньше был "немного геем", но затем "вылечился" от гомосексуальности.