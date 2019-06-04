В Тель-Авиве перед гей-прайдом вместо флагов ЛГБТ повесили флаги Литвы – соцсети (фото)
11:42, 04 июня 2019Курьёзы
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Гей-парад в Тель-Авиве должен состояться 14 июня.
В Израиле перед гей-прайдом спутали флаги / Facebook - ynet
В израильском Тель-Авиве перед проведением гей-прайда вместо флагов ЛГБТ развесили флаги Литвы.
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Тред об инциденте появился на популярном развлекательном ресурсе Reddit. О нем также сообщили в Facebook израильского издания Ynet.
Отметим, с 9 по 15 июня в Тель-Авиве будет проходить Tel Aviv Pride Week – крупнейший ЛГБТ-ивент в регионе. Проведение гей-парада намечено на 14 июня.
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