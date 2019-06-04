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В Тель-Авиве перед гей-прайдом вместо флагов ЛГБТ повесили флаги Литвы – соцсети (фото)

11:42, 04 июня 2019
Курьёзы
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В Израиле перед гей-прайдом спутали флаги / Facebook - ynet

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Тред об инциденте появился на популярном развлекательном ресурсе Reddit. О нем также сообщили в Facebook израильского издания Ynet.

Отметим, с 9 по 15 июня в Тель-Авиве будет проходить Tel Aviv Pride Week – крупнейший ЛГБТ-ивент в регионе. Проведение гей-парада намечено на 14 июня.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что раньше был "немного геем", но затем "вылечился" от гомосексуальности.

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Теги: #ЛГБТ#Израиль