"Эвкалиптовые жители": в США бездомные построили целое поселение из шалашей на деревьях (видео)
18:25, 31 мая 2019Курьёзы
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Полиция время от времени разгоняет «эвкалиптовых жителей», но те возвращаются снова.
Бездомные живут прямо на деревьях / скриншот видео ТСН
В американском Фермонте бездомные построили себе жилища на деревьях.
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Как говорится в сюжете ТСН, сейчас на эвкалиптах вдоль бульвара – полдюжины деревянных халабуд. Некоторые расположены прямо на земле, некоторые - на самих деревьях.
Местным такое соседство не нравится. Они переживают за безопасность своих детей и материальные ценности. Говорят, бездомные уже повредили несколько автомобилей в их районе.
Полиция время от времени разгоняет «эвкалиптовых жителей», но те возвращаются снова.
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