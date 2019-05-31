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"Эвкалиптовые жители": в США бездомные построили целое поселение из шалашей на деревьях (видео)

18:25, 31 мая 2019
Курьёзы
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Бездомные живут прямо на деревьях / скриншот видео ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, сейчас на эвкалиптах вдоль бульвара – полдюжины деревянных халабуд. Некоторые расположены прямо на земле, некоторые - на самих деревьях.

Местным такое соседство не нравится. Они переживают за безопасность своих детей и материальные ценности. Говорят, бездомные уже повредили несколько автомобилей в их районе.

Полиция время от времени разгоняет «эвкалиптовых жителей», но те возвращаются снова.

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Теги: #США#бездомные