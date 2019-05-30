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В новой редакции украинского правописания нашли "ошибку" (фото)

11:52, 30 мая 2019
Курьёзы
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В новой редакции правописания нашли ошибку в написании слова "паралимпиец" / фото Pіxabay

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Документ подготовила Украинская национальная комиссия по вопросам правописания, которая работала в течение 2015-2018 годов.

Институт языковедения имени Потебни Национальной академии наук Украины отмечал, что в ходе подготовки к печати правописания возможны некоторые коррективы.

Некоторые пользователи сети пишут, что нашли ошибку в новой редакции правописания в написании "паралимпиец" - там слово написало через о - "параолимпиец".

Скриншот

Отметим, что некоторые современные орфографические словари фиксируют слово параолимпийский как нормативную лексическую единицу.

Ранее сообщалось, что Институт языкознания имени Александра Потебни Национальной академии наук обнародовал полный текст нового украинского правописания, а также сокращенный конспект основных изменений, по сравнению со старым.

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