В новой редакции украинского правописания нашли "ошибку" (фото)
Кабинет министров Украины одобрил новую редакцию украинского правописания.
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Документ подготовила Украинская национальная комиссия по вопросам правописания, которая работала в течение 2015-2018 годов.
Институт языковедения имени Потебни Национальной академии наук Украины отмечал, что в ходе подготовки к печати правописания возможны некоторые коррективы.
Некоторые пользователи сети пишут, что нашли ошибку в новой редакции правописания в написании "паралимпиец" - там слово написало через о - "параолимпиец".
Отметим, что некоторые современные орфографические словари фиксируют слово параолимпийский как нормативную лексическую единицу.
Ранее сообщалось, что Институт языкознания имени Александра Потебни Национальной академии наук обнародовал полный текст нового украинского правописания, а также сокращенный конспект основных изменений, по сравнению со старым.