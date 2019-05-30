В новой редакции украинского правописания нашли "ошибку" (фото)

Новую редакцию разработала Украинская национальная комиссия по вопросам правописания.

Кабинет министров Украины одобрил новую редакцию украинского правописания.

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Документ подготовила Украинская национальная комиссия по вопросам правописания, которая работала в течение 2015-2018 годов.

Институт языковедения имени Потебни Национальной академии наук Украины отмечал, что в ходе подготовки к печати правописания возможны некоторые коррективы.

Некоторые пользователи сети пишут, что нашли ошибку в новой редакции правописания в написании "паралимпиец" - там слово написало через о - "параолимпиец".

Отметим, что некоторые современные орфографические словари фиксируют слово параолимпийский как нормативную лексическую единицу.

Ранее сообщалось, что Институт языкознания имени Александра Потебни Национальной академии наук обнародовал полный текст нового украинского правописания, а также сокращенный конспект основных изменений, по сравнению со старым.