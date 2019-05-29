В Харькове девушка сделала зарядку прямо в метро (видео)

Очевидцы сняли спортсменку на видео на ст. м. "Университет".

Девушка сделала зарядку прямо на платформе ст. м. "Университет" в Харькове.

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По словам очевидцев, это произошло утром 29 мая.

"Утренняя зарядка от прекрасной Малыхи в луДшем метро по 8", - так подписали очевидцы видео.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля исполком Харьковского горсовета принял решение повысить с 7 февраля стоимость проезда в метрополитене на 3 грн - до 8 грн за поездку, в трамваях и троллейбусах - на 2 грн, до 6 грн.