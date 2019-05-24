В США аллигатор решил прокатиться на матрасе в форме аллигатора (фото)
08:20, 24 мая 2019Курьёзы
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Туристы решили вызвать экспертов, чтобы избавиться от рептилии. Специалисты поймали ее и выпустили на волю.
Туристы решили вызвать экспертов, чтобы избавиться от рептилии / Фото: UPI
Американская семья на отдыхе во Флориде наблюдала необычную картину: аллигатор забрался на надувного аллигатора в бассейне.
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Об этом сообщает UPI. Дэвид Джейкобс из штата Джорджия рассказал, что отдыхал с семьей в Майами, когда столкнулся с аллигатором. Сначала рептилия проявляла интерес к собаке американцев, но туристы спрятали пса.
На следующий день Джейкобс обнаружил этого же аллигатор в бассейне около дома. Он забрался на игрушечного надувного аллигатора и плавал на нем.
Туристы решили вызвать экспертов, чтобы избавиться от рептилии. Специалисты поймали ее и выпустили на волю.
Как сообщал УНИАН, в аэропорту США пассажирам предлагают поиграть с аллигаторами.
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