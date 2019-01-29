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В аэропорту США пассажирам предлагают поиграть с аллигаторами (видео)

17:57, 29 января 2019
Курьёзы
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Рептилиям от года до трех / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Собрав чемоданы, они могут сфотографироваться и потрогать аллигаторов, а также узнать о них побольше. Большими рептилиями их не пугают, всем, кого отбирают показывать людям - от года до трех", - говорится в репортаже.

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Как сообщал УНИАН, американец нашел в квартире аллигатора, когда пришел выселять арендатора.

Животное длиной в метр и 80 сантиметров жило в ванной. И хотя арендатор уверял, что аллигатор мягкий, хозяин дома вызвал специалистов, чтобы те забрали животное. Зоологи нашли в доме еще двух питонов и кролика. Аллигатора отвезли в заповедник, питонов и кролика - в притон для животных.

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Теги: #США#аллигатор