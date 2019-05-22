В Германии горе-родители забыли младенца в такси после возвращения из роддома (видео)

Пропажу осознали поздно, когда водитель уже отъехал от их дома.

В Гамбурге родители забыли младенца в такси, когда возвращались из роддома.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Пропажу осознали поздно, когда водитель уже отъехал от их дома. Да и сам водитель не сразу заметил маленького пассажира.

Только, когда остановился пообедать, увидел ребенка на заднем сиденье. А тогда поспешил вернуть новорожденного испуганным родителям.