В Германии горе-родители забыли младенца в такси после возвращения из роддома (видео)
14:12, 22 мая 2019Курьёзы
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Пропажу осознали поздно, когда водитель уже отъехал от их дома.
В Гамбурге родители забыли младенца в такси, когда возвращались из роддома.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Пропажу осознали поздно, когда водитель уже отъехал от их дома. Да и сам водитель не сразу заметил маленького пассажира.
Только, когда остановился пообедать, увидел ребенка на заднем сиденье. А тогда поспешил вернуть новорожденного испуганным родителям.
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