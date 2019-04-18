Киевлянка превратила домашнюю свинью в звезду соцсетей (видео)

Женщина держит в квартире свинью и регулярно выводит ее на прогулки.

Свинья, которую выгуливает женщина на большом поводке среди киевских многоэтажек, повеселила социальные сети.

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Кадры, на которых хозяйка выгуливает свинью, набрали уже тысячи просмотров, а многие пользователи начали шутить о последней прогулке животного перед пасхальным столом. Но на самом деле свинка уже годами живет в квартире своих заботливых хозяев. В полдень Марго, так зовут свинку, выходит на прогулку. Ирина Георгиевна пытается вытащить животное из квартиры на улицу, но оно не торопится. «Вы близко не подходите, потому что она меня охраняет, дом охраняет лучше собаки», - предупреждает журналистов владелица животного.

Наконец под уговоры и бублики Марго таки выходит в люди. «Два раза в день гуляет, как собака. Она очень любит бублички и она не очень любит палочки кормовые», - рассказывает Ирина.

Как сообщал УНИАН, ранее бельгийский фермер превратил свиней в фанатов рок-музыки.