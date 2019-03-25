Во Львове вор залез в квартиру, достал все продукты и пошел принимать душ

Вор сложил продукты на столе в кухне и вытащил вещи.

Во Львове правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который решил принять душ во время ограбления.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области на своей странице в Facebook.

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Сообщение о проникновении в квартиру на улице Шевченко патрульным поступило в понедельник, 25 марта, в 6:00.

«Заявительница просила прибыть как можно скорее, ведь она с детьми находится в другой комнате. Все свободные экипажи района приехали на место. Женщина открыла окно и трое патрульных залезли через него в квартиру», - говорится в сообщении.

На месте преступления правоохранители выявили мужчину, который сложил на столе в кухне продукты, а также успел принять душ и вытащить все вещи из шкафа.

Оказалось, что 35-летний мужчина ранее был судим за кражу и мошенничество. На место происшествия вызвали следователей.