В Японии зацвела сакура (фото)
11:43, 22 марта 2008Курьёзы
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|Фото АР
Хотя во многих южных районах сакура уже расцвела, официально сезон любования цветами наступает лишь после того, как на специальных контрольных деревьях в храме Ясукуни раскрываются более 5 цветков. Это считается сигналом для миллионов японцев к тому, чтобы отправляться в парки и устраивать пикники под цветущими деревьями.
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