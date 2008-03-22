В Японии зацвела сакура (фото)

В Японии сегодня официально объявлено о начале цветения сакуры - знаменитой разновидности вишни, которая считается эмблемой страны. Новость поспешили сообщить все основные телеканалы и радиостанции. Как отмечается, на этот раз цветы распустились примерно на неделю раньше, чем обычно, передает радиостанция « Эхо Москвы » со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Хотя во многих южных районах сакура уже расцвела, официально сезон любования цветами наступает лишь после того, как на специальных контрольных деревьях в храме Ясукуни раскрываются более 5 цветков. Это считается сигналом для миллионов японцев к тому, чтобы отправляться в парки и устраивать пикники под цветущими деревьями.