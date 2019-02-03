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Тайна яйца-рекордсмена в Instagram почти раскрыта

05:59, 03 февраля 2019
Курьёзы
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Об этом пишет Deadline. По данным издания, Hulu мог стать, как минимум, первым спонсором этого проекта. В организации эту информацию пока не прокомментировали.

Как отмечается, на данный момент все еще неизвестно, кто стоит за аккаунтом, на котором было выложено яйцо-рекордсмен.

Стриминговый сервис Hulu принадлежит на 60% Диснею, на 30% Comcast, и на 10% WarnerMedia.

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Теги: #соцсети