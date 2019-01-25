Популярность яйца в Instagram предсказали за два месяца до его появления

В октябре 2018 года было опубликовано фото яйца с подписью: "Это мем из будущего, сейчас вы его не поймете".

Администратор Instаgram-аккаунта с мемами @tiddyfuccthelasagna предсказал появление мема про яйцо за два месяца до рекорда в Instаgram. Еще в октябре он опубликовал картинку с яйцом и назвал это «мемом из будущего».

На это обратили внимание пользователи Reddit, передает memepedia.ru.

21 октября 2018 года в аккаунте @tiddyfuccthelasagna появилась похожая фотография яйца с надписью EGG. В описании поста администратор написал: «Это мем из будущего, сейчас вы его не поймете».

При этом у поста нет отметок о том, что он был отредактирован. Мнения об этом разделились: одни считают, что это просто совпадение, другие говорят о мистике и путешествиях во времени. Третьи считают, что админ @tiddyfuccthelasagna может быть одним из авторов @world_record_egg, который заранее знал, что эта идея выстрелит.

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До сих пор неизвестно, кто стоит за публикацией фотографии обычного куриного яйца, которая уже набрала почти 51 миллион лайков и установила рекорд Instаgram. Известен только автор снимка. Это российский фотограф, который делал снимки для фотостоков и никак не ожидал подобной реакции.

Как сообщал УНИАН, фото обычного куриного яйца побило рекорд по количеству лайков в Instagram, обогнав фото дочери Кайли Дженнер Сторми, которое стало рекордсменом, набрав 18 миллионов лайков.