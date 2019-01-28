В Канаде участники массового ДТП сыграли в хоккей прямо на дороге (видео)
18:25, 28 января 2019Курьёзы
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Пока все ждали полицию и спасателей, оптимисты вместо того, чтобы скучать, принялись играть в хоккей.
В Канаде недалеко от Монреаля столкнулось сразу полторы сотни автомобилей.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Обошлось без жертв, впрочем нескольких водителей и пассажиров, включая беременную женщину, госпитализировали с легкими травмами.
Пока все ждали полицию и спасателей, оптимисты вместо того, чтобы скучать, принялись играть в хоккей. У некоторых в багажниках нашлись клюшки. Причиной катастрофы называют метели и гололедицы.
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