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В Канаде участники массового ДТП сыграли в хоккей прямо на дороге (видео)

18:25, 28 января 2019
Курьёзы
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Обошлось без жертв, впрочем нескольких водителей и пассажиров, включая беременную женщину, госпитализировали с легкими травмами.

Пока все ждали полицию и спасателей, оптимисты вместо того, чтобы скучать, принялись играть в хоккей. У некоторых в багажниках нашлись клюшки. Причиной катастрофы называют метели и гололедицы.

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Теги: #Канада#ДТП