В Канаде участники массового ДТП сыграли в хоккей прямо на дороге (видео)

Пока все ждали полицию и спасателей, оптимисты вместо того, чтобы скучать, принялись играть в хоккей.

В Канаде недалеко от Монреаля столкнулось сразу полторы сотни автомобилей. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеВ Турции из-за тумана столкнулись около 30 автомобилей (видео) Обошлось без жертв, впрочем нескольких водителей и пассажиров, включая беременную женщину, госпитализировали с легкими травмами. Пока все ждали полицию и спасателей, оптимисты вместо того, чтобы скучать, принялись играть в хоккей. У некоторых в багажниках нашлись клюшки. Причиной катастрофы называют метели и гололедицы.

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