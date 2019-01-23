Самое популярное яйцо Instgram продолжает трескаться и набирать миллионы лайков

Новое фото яйца набрало более 4 миллионов лайков.

Яйцо, которое стало рекордсменом по количеству лайков за всю историю Instgram, продолжает трескаться.

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На свежем фото, опубликованном в аккаунте яйца, на нем появилась новая трещина.

Меньше чем за сутки снимок собрал более 4 миллионов лайков, однако популярность яйца постепенно падает и повторить успех первого фото пока не удается.

Как сообщал УНИАН, фото обычного куриного яйца побило рекорд по количеству лайков в Instagram. Оно набрало почти 50 миллионов "сердечек", обогнав фото дочери Кайли Дженнер Сторми, которое стало рекордсменом, набрав 18 миллионов лайков.