Самое популярное яйцо Instgram продолжает трескаться и набирать миллионы лайков
13:08, 23 января 2019Курьёзы
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Новое фото яйца набрало более 4 миллионов лайков.
На самом популярном яйце в Instagram появилась новая трещина / фото Instagram
Яйцо, которое стало рекордсменом по количеству лайков за всю историю Instgram, продолжает трескаться.
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На свежем фото, опубликованном в аккаунте яйца, на нем появилась новая трещина.
Меньше чем за сутки снимок собрал более 4 миллионов лайков, однако популярность яйца постепенно падает и повторить успех первого фото пока не удается.
Как сообщал УНИАН, фото обычного куриного яйца побило рекорд по количеству лайков в Instagram. Оно набрало почти 50 миллионов "сердечек", обогнав фото дочери Кайли Дженнер Сторми, которое стало рекордсменом, набрав 18 миллионов лайков.
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