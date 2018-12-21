Трамп напугал всех сообщением в Twitter с исполнением песни из ситкома
09:44, 21 декабря 2018Курьёзы
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Причина заключается в том, что в стране в этот день произошло много политических потрясений.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп разместил в твиттере видео с исполнением песни из ситкома 1950-х годов в образе фермера.
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Об этом сообщает газета The New York Times. Как отмечается, это вызвало удивление среди американского населения. Причина заключается в том, что в стране в этот день произошло много политических потрясений.
В частности, ушел в отставку глава Пентагона Джеймс Мэттис. Кроме того, Трамп вступил в конфликт с конгрессом США из-за строительства стены на границе с Мексикой, а также объявил о дорогостоящем законе о фермах.
Подчеркивается, что в связи с этим твит американского лидера многим показался странным и неуместным.
Farm Bill signing in 15 minutes! #Emmys#TBTpic.twitter.com/KtSS17xvIn— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2018 г.
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