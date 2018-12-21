Трамп напугал всех сообщением в Twitter с исполнением песни из ситкома

Причина заключается в том, что в стране в этот день произошло много политических потрясений.

Президент США Дональд Трамп разместил в твиттере видео с исполнением песни из ситкома 1950-х годов в образе фермера.

Читайте также"Словно фея сыплет волшебную пыльцу": Трамп снова оконфузился (видео)

Об этом сообщает газета The New York Times. Как отмечается, это вызвало удивление среди американского населения. Причина заключается в том, что в стране в этот день произошло много политических потрясений.

В частности, ушел в отставку глава Пентагона Джеймс Мэттис. Кроме того, Трамп вступил в конфликт с конгрессом США из-за строительства стены на границе с Мексикой, а также объявил о дорогостоящем законе о фермах.

Подчеркивается, что в связи с этим твит американского лидера многим показался странным и неуместным.