Во Франции в популярный фаст-фуд выстроилась 6-тысячная очередь

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mirror.

Сеть ресторанов быстрого питания не была представлена в стране в течение последних 18 лет.

В честь открытия заведения была устроена бесплатная раздача блюд из меню. Акция проходила 28 января с 17 до 22 часов вечера по местному времени, но люди стали собираться уже с трех часов дня.

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Отмечается, что толпа не расходилась, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

Компания Burger King ушла с французского рынка в 1997 году в связи с низкой прибыльностью. Почему было решено вернуться, не уточняется. Известно, что сеть закусочных планирует также открыть заведение в центре Парижа, недалеко от Елисейских полей.