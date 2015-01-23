Mcdonald's впервые раскрыл секреты приготовления картофеля-фри (видео)

Как выяснилось, сеть "Макдоналдс" добавляет в свою картошку-фри улучшители и стабилизаторы цвета, пишет ТСН со ссылкой на The Daily Mirror.

Изучив процесс приготовления картофеля-фри, съемочная группа выяснила, что нарезанную в виде соломки сырую картошку обмакивают в декстрозу (природный подсластитель), чтобы добиться золотистого цвета во время жарки.

Затем в него добавляют пирофосфат натрия (неорганическая пищевая добавка-стабилизатор) с целью сохранить цвет полуфабрикатов на пути от фабрики до ресторана.

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Как говорится в видео, на производстве нарезанный картофель перед отправкой обжаривают до неполной готовности, а затем замораживают.

"Я знаю, о чем вы думаете. Вы спрашиваете себя: вообще это картошка?" - задал зрителям вопрос ведущий передачи Грант Имахара.

Затем он напомнил, что "Макдоналдс" позиционирует данное блюдо как простое и натуральное, состоящее только из картошки, масла и соли.

Корреспондент передачи побывал на фабрике, производящей картофель-фри для сети быстрого питания, с разрешения "Макдоналдса". Целью визита было развенчание слухов о ненатуральности фирменного блюда сети ресторанов быстрого питания.