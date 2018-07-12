Эминем отдыхает: президент Туркменистана зачитал рэп вместе со своим внуком (видео)
06:19, 12 июля 2018Курьёзы
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Стихотворение Sportly Türkmenistan ("Спортивный Туркменистан"), которое стало основой композиции, написал сам президент.
Бердымухамедов сыграл на гитаре, а потом перешел к синтезатору / скриншот
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе со своим внуком Керимгулы исполнил песню в стиле рэп.
Об этом 10 июля сообщила пресс-служба главы государства.
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Бердымухамедов сыграл на гитаре, а потом перешел к синтезатору и зачитал свой куплет туркменской, внук выступал на английском. Стихотворение Sportly Türkmenistan ("Спортивный Туркменистан"), которое стало основой композиции, написал сам президент. Аранжировкой занимался Керимгулы Бердымухамедов.
В песне рассказывается о предстоящем международном авторалли "Амуль-Хазар 2018", достижениях туркменского спорта и красоте местной природы.
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