Эминем отдыхает: президент Туркменистана зачитал рэп вместе со своим внуком (видео)

Стихотворение Sportly Türkmenistan ("Спортивный Туркменистан"), которое стало основой композиции, написал сам президент.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе со своим внуком Керимгулы исполнил песню в стиле рэп.

Об этом 10 июля сообщила пресс-служба главы государства.

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Бердымухамедов сыграл на гитаре, а потом перешел к синтезатору и зачитал свой куплет туркменской, внук выступал на английском. Стихотворение Sportly Türkmenistan ("Спортивный Туркменистан"), которое стало основой композиции, написал сам президент. Аранжировкой занимался Керимгулы Бердымухамедов.

В песне рассказывается о предстоящем международном авторалли "Амуль-Хазар 2018", достижениях туркменского спорта и красоте местной природы.