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Российские дипломаты поздравили Австрию с национальным днем ​​флагом Латвии

12:47, 27 октября 2018
Курьёзы
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Иллюстрация / REUTERS

Российская Миссия при ОБСЕ, которая располагается в австрийской столице Вене, использовала флаг Латвии, чтобы поздравить Австрию с национальным днем. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Twitter.

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"Российские дипломаты в Вене приветствовали Австрию по случаю Национального дня. Или это была Латвия?", – говорится в сообщении.

Позже на странице Миссии РФ при ОБСЕ удалили пост и изменили изображение флага.

Отметим, 26 октября австрийцы празднуют Национальный день Австрийской республики.

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Теги: #Россия#Латвия#Австрия