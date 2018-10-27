Российские дипломаты поздравили Австрию с национальным днем ​​флагом Латвии

Отметим, 26 октября австрийцы празднуют Национальный день Австрийской республики.

Российская Миссия при ОБСЕ, которая располагается в австрийской столице Вене, использовала флаг Латвии, чтобы поздравить Австрию с национальным днем. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Twitter.

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"Российские дипломаты в Вене приветствовали Австрию по случаю Национального дня. Или это была Латвия?", – говорится в сообщении.

Russian diplomats in Vienna congratulated Austria 🇦🇹 on its National Day. Or was it Latvia 🇱🇻? pic.twitter.com/xYtegqAzJw — olexander scherba (@olex_scherba) October 26, 2018

Позже на странице Миссии РФ при ОБСЕ удалили пост и изменили изображение флага.

Отметим, 26 октября австрийцы празднуют Национальный день Австрийской республики.