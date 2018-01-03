Пассажир новогоднего рейса из Лондона в Малагу устал ждать и выскочил из самолета (видео)

Пассажир новогоднего рейса ирландской авиакомпании Ryanair из Лондона в Малагу (Испания), гражданин Польши, покинул самолет в аэропорту назначения через аварийный люк.

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По сообщению издания The Irish Times, высадка из воздушного судна затянулась, поляк выбрался на крыло самолета вместе с ручной кладью и сидел там, пока бортпроводники не убедили его вернуться в салон.

По словам одного из пассажиров, мужчина был астматиком, во время полета несколько раз пользовался ингалятором и попросил выпустить его во время очередного приступа, но получил отказ бортпроводников.

В пресс-службе Ryanair заявили, что мужчина арестован испанскими властями, которые и рассмотрят инцидент, поскольку были нарушены нормы безопасности этой страны.