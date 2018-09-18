СБУ сняла видео с шаманом в качестве ответа на обвинения в сотрудничестве с экстрасенсами

Ранее экс-глава СБУ рассказал, что Служба безопасности сотрудничает со специалистами, способными на расстоянии определять настроения и мысли людей.

В Службе безопасности Украины опровергли информацию о сотрудничестве силовиков с экстрасенсами.

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«Не соответствует действительности информация издания «Страна.ua» со ссылкой на интервью с Валентином Наливайченко по привлечению к работе в СБУ специалистов с экстрасенсорными или магическими способностями. Вместе с тем, не исключаем, что речь в интервью могла идти о личных внештатных советниках Наливайченко в 2014-2015 годах», - говорится в заявлении ведомства.

С учетом этого в СБ представили «реконструкцию возможного подобного сотрудничества» - видеоролик, на котором в здание Службы безопасности следует шаман с бубном.

Ранее экс-глава СБУ Валентин Наливайченко в интервью «Стране» рассказал, что Служба безопасности сотрудничает со специалистами, способными на расстоянии определять настроения и мысли людей.

«Есть в одной отрасли специалисты (правда, я не знаю, что сейчас там натворили штабисты Порошенко), которые действительно на расстоянии могут определять настроения, поведение, а иногда и мысли людей, которые интересуют спецслужбы», - отметил он.