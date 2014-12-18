Китаянка оставила изменившего ей мужа голым на парковке
15:17, 18 декабря 2014Курьёзы
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Жительница Гонконга Тинг Су оставила изменившего ей мужа голым на парковке у торгового центра.
Китаянка проучила изменившего ей мужа / lenta.ru
Сообщает Lenta.ru со ссылкой на Metro. Женщина обнаружила автомобиль супруга, когда следила за ним. Внутри машины она увидела двух голых людей - своего мужа и собственную сестру.
Заметив Тинг Су, молодые люди выскочили из автомобиля. Воспользовавшись ситуацией, обманутая жена села за руль машины и уехала с парковки, оставив смущенную пару на паркинге без одежды.
Свидетель инцидента Ю Мен рассказал журналистам, что молодые люди выглядели очень смешно. «Люди хватали свои телефоны и снимали их на видео, я сделал то же самое. Этот парень стучал кулаком в окно и кричал, но женщина просто уехала», - поделился Ю Мен.
Позже выяснилось, что Тинг Су подала на развод.
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