Китаянка оставила изменившего ей мужа голым на парковке

Сообщает Lenta.ru со ссылкой на Metro. Женщина обнаружила автомобиль супруга, когда следила за ним. Внутри машины она увидела двух голых людей - своего мужа и собственную сестру.

Заметив Тинг Су, молодые люди выскочили из автомобиля. Воспользовавшись ситуацией, обманутая жена села за руль машины и уехала с парковки, оставив смущенную пару на паркинге без одежды.

Свидетель инцидента Ю Мен рассказал журналистам, что молодые люди выглядели очень смешно. «Люди хватали свои телефоны и снимали их на видео, я сделал то же самое. Этот парень стучал кулаком в окно и кричал, но женщина просто уехала», - поделился Ю Мен.

Позже выяснилось, что Тинг Су подала на развод.