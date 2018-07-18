"Нести всякую пургу": художник меткой карикатурой высмеял Трампа (фото)

12:23, 18 июля 2018
Курьёзы
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Трампа критикуют после встречи с Путиным / фото facebook.com/Сергей Елкин

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Карикатуру он опубликовал в своем Facebook. На ней изображен американский президент, на которого кричит раздраженный логотип Twitter.

"Здесь тебе не Твиттер, чтобы нести всякую пургу", - написано на карикатуре.

Ранее в сети высмеяли "спецобувь" президента России Владимира Путина во время его встречи с главой США Дональдом Трампом.

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Теги: #Дональд Трамп#Владимир Путин