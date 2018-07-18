"Нести всякую пургу": художник меткой карикатурой высмеял Трампа (фото)

Карикатурист провел аналогию между несдержанностью Трампа в Twitter и его переговорами с Путиным.

Известный карикатурист Сергей Елкин высмеял президента США Дональда Трампа после встречи с Путиным в Хельсинки.

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Карикатуру он опубликовал в своем Facebook. На ней изображен американский президент, на которого кричит раздраженный логотип Twitter.

"Здесь тебе не Твиттер, чтобы нести всякую пургу", - написано на карикатуре.

Ранее в сети высмеяли "спецобувь" президента России Владимира Путина во время его встречи с главой США Дональдом Трампом.