"Нести всякую пургу": художник меткой карикатурой высмеял Трампа (фото)
12:23, 18 июля 2018Курьёзы
91 0
Карикатурист провел аналогию между несдержанностью Трампа в Twitter и его переговорами с Путиным.
Трампа критикуют после встречи с Путиным / фото facebook.com/Сергей Елкин
Известный карикатурист Сергей Елкин высмеял президента США Дональда Трампа после встречи с Путиным в Хельсинки.
Читайте также"Это, видимо, разведка": в Белом доме во время слов Трампа о доверии к спецслужбам погас свет (видео)
Карикатуру он опубликовал в своем Facebook. На ней изображен американский президент, на которого кричит раздраженный логотип Twitter.
"Здесь тебе не Твиттер, чтобы нести всякую пургу", - написано на карикатуре.
Ранее в сети высмеяли "спецобувь" президента России Владимира Путина во время его встречи с главой США Дональдом Трампом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter