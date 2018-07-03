С пропагандой: журналисты показали, какие сувениры продают в "ДНР" и оккупированном Крыму (фото, видео)

С оккупированного Донбасса в аннексированный Крым и наоборот. С собой везут то, что штампует местная идеология. Ведь современные сувениры ‒ теперь тоже часть пропаганды.

Журналисты показали, что покупают на память о поездке в оккупированный Донецк и что везут домой после отдыха в аннексированном Крыму.

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По словам местной жительницы Донецка, приезжие в основном везут из города сувениры с "Донбасс Ареной", парком Щербакова или бульваром Пушкина, передает "Крым.Реалии".

"Если кому-то достаточно магнитов на холодильник с видами города, то для других ‒ целая галерея лиц боевиков. Увековечен на кружках взорванный в лифте боевик группировки «ДНР» «Моторола». Есть и значок бригады «Пятнашка» ‒ тоже убитого боевика «Мамая». Также ‒ и нынешний «ДНРовский» главарь Захарченко. В продаже и самодельные броши с георгиевских лент", - говорится в сюжете.

Продавцы оккупированного города уверяют: география их клиентов ‒ самая разнообразная.

"Иностранные туристы покупают с удовольствием. В Россию многие везут. Из Украины даже многие пытаются брать сувениры, хоть это и опасно, но провозят. Флаги часто берут. Многие вот в Израиль поехали, я знаю. В Италию флаги поехали, на север ‒ в Швейцарию", ‒ говорит торговец.

В тройке самых популярных донецких сувениров, кроме флагов ‒ магниты и кружки.

"С Путиным, с «Моторолой», с «Гиви». Тем более есть комбинирование «Путин-Захарченко». Стоит 200 рублей (около 84 гривен ‒ ред.)", ‒ с улыбкой показывает товар продавец.

В оккупированном городе продают и символику Чемпионата мира по футболу.

Через границы и блокпосты едут на Донбасс и сувениры, напоминающие об оккупированном Крыме. Чай в Донецке можно пить, например, из кружки с надписью "Вежливость" города берет". "Вежливые люди", или "зеленые человечки" ‒ это российские солдаты, захватившие в феврале 2014 года ключевые объекты Крыма.

"Керченский мост ‒ главный сувенир этого года. Его изображают везде: даже на кухонных предметах", - рассказывают журналисты.

Также они отмечают, что вершина сувенирной крымской моды лета-2018 ‒ полотенца, которые даже на пляже не дадут забыть "о номере региона в составе России, присвоенном Крыму".