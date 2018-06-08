Пес полакомился арбузом "по-человечьи" и стал звездой сети (видео)

За пару дней видео посмотрели более 4,3 миллиона человек.

Забавный пес по кличке Чешир, с удовольствием поедающий арбуз, покорил пользователей сети.

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Видео опубликовала в Twitter пользователь под ником @JenelleBnstr.

На видео хозяйка подносит к морде своего питомца ломтик арбуза. Пес начинает его есть, аккуратно откусывая небольшими кусочками, как человек.

Ролик девушки быстро набрал вирусную популярность. За пару дней его посмотрели более 4,3 миллиона человек. Подписчики девушки отметили, что собака откусывает арбуз так же, как сделал бы это человек.

Как сообщал УНИАН, обезьяна устроила "снегопад" из перьев и "взорвала" сеть.