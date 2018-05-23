"Селфи-палка-невидимка": в сети высмеяли министра молодежи и спорта Украины в метро (фото)
Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов после заседания Кабмина решил отправиться на работу общественным транспортом.
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Об этом он написал на своей странице в Facebook, добавив несколько фото из столичного метро. Такой поступок украинского министра вызвал насмешки в соцсети, поскольку пользователи восприняли его как самопиар.
"Селфи-палка-невидимка", "Тупой популизм", "Я как раз чуть раньше видел, как Жданов по земле ходил", "Тупой популизм", "С таким выражением и претензией в метро не ходят", "Хотим видеть Жданова каждый день в метро, а не только 15 минут", "Клоун в пиджаке", - пишут пользователи соцсети в комментариях под фото.
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