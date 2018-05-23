"Загрустил": в Киеве случился конфуз с символом Лиги чемпионов (фото)

В центре столицы сдулся мяч Лиги чемпионов.

Утром 23 мая возле Бессарабской площади сдулся один из мячей, установленных к финалу Лиги чемпионов. Надувная конструкция повисла на фиксирующих стропах.

К знаменательному футбольному событию огромные надувные мячи установили по всему центру столицы. Но один из них не дождался старта мероприятия и "загрустил", превратившись в повисший на веревках резиновый блинчик, передает "Информатор".

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Неизвестно, почему мяч начал сдуваться. Возможно, постарались хулиганы, которым захотелось его проткнуть. Или кто-то неудачно попытался украсть конструкцию под покровом ночи, повредив ее в процессе. А может быть виной всему плохо закрепленная заглушка, через которую постепенно выходил воздух.

Позже журналисты издания сообщили, что мяч приобрел свои привычные формы.

Как сообщал УНИАН, мэр Киева Виталий Кличко оговорился во время представления Кубка Лиги чемпионов в столице, ошибочно назвав его "Кубком UEFA".