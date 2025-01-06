Инах Канабарро Лукас считает, что ее долголетие — это заслуга католической веры.

Сестра Инах Канабарро Лукас, монахиня из Бразилии, родившаяся 8 июня 1908 года, была признана самым старым человеком в мире после смерти предыдущей рекордсменки – Томико Итооки из Японии.

Как пишет Sky News, возраст Канабарро составляет 116 лет, она занимает 20-е место среди старейших людей, когда-либо живших — список возглавляет француженка Жанна Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет.

Инах Канабарро Лукас родилась в большой семье на юге Бразилии и занялась религиозной работой в подростковом возрасте. Она провела два года в Монтевидео, Уругвай, а затем переехала в Рио-де-Жанейро и, в конечном итоге, ближе к дому на юге Бразилии.

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Она страстная футбольная болельщица, и ее местный клуб Inter отмечает ее день рождения каждый год тортом и воздушными шарами в красно-белых цветах команды.

Канабарро заявила, что секрет ее долголетия — католическая вера. В видео, опубликованном LongeviQuest в прошлом году, монахиня шутила, читала молитву "Богородица" и делилась миниатюрными картинами, которые она делала из полевых цветов.

"Я молодая, красивая и дружелюбная — все эти хорошие, позитивные качества есть и у вас", — сказала она.

Сестра Инах Канабарро получила приветствие от Папы Франциска на ее 110-летие и теперь является второй старейшей монахиней, когда-либо зарегистрированной, после Люсиль Рэндон, которая прожила 118 лет.

Как сообщал УНИАН, Томико Итоока из Японии, которая всего 4 месяца назад была признана самым старым человеком в мире по версии Книги рекордов Гиннесса, умерла 29 декабря в возрасте 116 лет.

Итооку признали самым старым человеком в мире в конце августа прошлого года после смерти 117-летней испанки Марии Браньяс.

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