Нардеп Геращенко живет в элитной квартире на Печерске, которую арендует его тесть без доходов - СМИ (фото, видео)

Расходы на аренду квартиры, в которой тесть Геращенко не живет, превышают полтора миллиона гривень.

62-летний Алексей Шамбур платит за аренду квартиры для семьи народного депутата Антона Геращенко. Стоимость аренды квартиры, по оценке риэлтора, составляет до 3 тысяч долларов в месяц.

Об этом говорится в расследовании Марины Ансифоровой "Тесть печерского уровня" для программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

"В квартиру 190 квадратных метров в одном из самых известных домов в центре Киева семья Антона Геращенко въехала на второй год его депутатства - в 2016 году. В тот же год тесть нардепа, Алексей Шамбур, зарегистрировал ФЛП по "научной деятельности" и начал финансировать проживание зятя", - рассказывают журналисты.

"Это наше совместное с тестем решение, нас это устраивает", - прокомментировал программе ситуацию нардеп. При этом журналисты обнаружили, что Алексей Шамбур постоянно проживает в Полтаве.

По данным программы, Алексей Шамбур около 10 лет не получал дохода, а с 16 года успел заработать около 270-ти тысяч гривень. Вместе с тем его расходы на аренду квартиры, в которой он не живет, превышают полтора миллиона гривень. Кроме того, еще около миллиона Шамбур в том же 16 году выложил за внедорожник Santa Fe, которым пользуется Геращенко.

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Сам народный депутат в комментарии журналистам отметил, что тесть оплачивает квартиру из накоплений, однако каким образом заработанных, сказать не смог.

"На этаже, на котором живет нардеп, во время сдачи дома была одна квартира, позже "разбита" на две - 190 кв.м. и 70 кв.м. Отметим, что доступ на этаж полностью перекрыт: выход на лестницу закрыт, а оба лифта не поднимаются на этот этаж без использования спецключа, что является не слишком типичным для арендованного жилья", - говорится в программе.

Журналисты узнали, что собственником обоих квартир записан 62-летний Александр Даниленко, который, имея жилье на Печерске, живет на окраине отдаленного жилого массива Киева - Троещине.

"Даниленко лишь “со второй попытки” вспомнил, что Геращенко снимает у него жилье", - рассказали в программе.

Во время подготовки материала владельцем соседней с Геращенко квартиры вместо Даниленко стал адвокат Сергей Нижний, который в 2016-м году работал с помощницей нардепа, добавили журналисты.

Однако юрист связь опровергает: "Все знают нардепа Антона Геращенко, много моих коллег могли представлять его интересы. Сам же я этого никогда не делал".

Ранее журналисты "Центра противодействия коррупции" показали имение главы ГПУ Юрия Луценко под Киевом, записанное на тестя.