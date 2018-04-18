В России пчелы сорвали рейс в оккупированный Крым

13:46, 18 апреля 2018
Курьёзы
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Иллюстрация REUTERS

Рейс SU6143 Москва-Симферополь должен был вылететь из аэропорта Внуково в 9.35 по московскому времени, передает RG.

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Самолет был подготовлен к взлету, посадка была закончена, когда пассажирам сообщили, что они должны выйти из самолета по весьма странной причине - по багажному отделению разлетелись пчелы.

Некоторые очевидцы уверяют, что видели насекомых, летающий у открытого люка багажного отделения. 

Ранее самолет авиакомпании S7 не смог вылететь из Домодедово в Испанию из-за пробивших дно лайнера золотых слитков.

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Теги: #суд#Крым#пчелы