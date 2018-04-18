В России пчелы сорвали рейс в оккупированный Крым
13:46, 18 апреля 2018Курьёзы
374
Вылет рейса был отложен до предоставления резервного борта.
Иллюстрация REUTERS
Самолет не смог взлететь из аэропорта Внуково из-за разгерметизации контейнеров с пчелами в багажном отделении.
Рейс SU6143 Москва-Симферополь должен был вылететь из аэропорта Внуково в 9.35 по московскому времени, передает RG.
Читайте также"Чикен файт": три пьяных подружки подрались в самолете на высоте 9 километров (видео)
Самолет был подготовлен к взлету, посадка была закончена, когда пассажирам сообщили, что они должны выйти из самолета по весьма странной причине - по багажному отделению разлетелись пчелы.
Некоторые очевидцы уверяют, что видели насекомых, летающий у открытого люка багажного отделения.
Ранее самолет авиакомпании S7 не смог вылететь из Домодедово в Испанию из-за пробивших дно лайнера золотых слитков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter