В России пчелы сорвали рейс в оккупированный Крым

Вылет рейса был отложен до предоставления резервного борта.

Самолет не смог взлететь из аэропорта Внуково из-за разгерметизации контейнеров с пчелами в багажном отделении.

Рейс SU6143 Москва-Симферополь должен был вылететь из аэропорта Внуково в 9.35 по московскому времени, передает RG.

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Самолет был подготовлен к взлету, посадка была закончена, когда пассажирам сообщили, что они должны выйти из самолета по весьма странной причине - по багажному отделению разлетелись пчелы.

Некоторые очевидцы уверяют, что видели насекомых, летающий у открытого люка багажного отделения.

Ранее самолет авиакомпании S7 не смог вылететь из Домодедово в Испанию из-за пробивших дно лайнера золотых слитков.