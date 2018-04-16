"Не только рубль умеет пробивать дно": в России самолет не смог улететь из-за конфуза с золотыми слитками

08:52, 16 апреля 2018
Курьёзы
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Иллюстрация REUTERS

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Пассажиров запустили в салон, но внезапно пригнали трап обратно и попросили выйти. Оказалось, что помимо багажа самолет перевозил золотые слитки. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. 

"Во время погрузки они упали и в прямом смысле пробили дно грузового отсека. Самолет быстро заменили, и в Испанию пассажиры улетели уже на другом", - говорится в сообщении. 

Как сообщал УНИАН, коллекционер танков из Великобритании Ник Мид обнаружил в топливном отсеке его боевой машины пять слитков золота, стоимость которых составляет около $2,5 миллионов.

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Теги: #Россия#золото#золотые слитки#Домодедово